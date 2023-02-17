زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب الهند ولا خسائر في الأرواح

أعلن المركز الوطنى لعلم الزلازل في الهند، أن زلزالا بلغت شدته 3.6 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الجمعة، منطقة «كاترا» في ولاية «جامو وكشمير» الهندية، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المركز، حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنّ مركز الزلزال وقع على بعد 97 كيلومترا شرقي منطقة «كاترا»، وعلى عمق 10 كيلومترات.

زلزال ولاية أسام

يذكر أنه منذ أسبوع، ضرب زلزال بلغ شدته 4 درجات على مقياس ريختر مدينة ناجوان بولاية أسام شمال شرقي الهند.

وقال المركز الوطني لعلم الزلازل، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أوردتها قناة «إن دي تي في» الهندية، إنّ الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وتم تحديد موقعه بمدينة ناجوان.

زلزال يضرب مانيبور

ولفتت القناة الإخبارية إلى أنّ زلزالا آخر بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر وضرب مدينة بولاية مانيبور شمال شرقي البلاد في وقت سابق الشهر الجاري، حسبما ذكر المركز الوطني لعلم الزلازل آن ذاك.