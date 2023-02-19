«الجنايات» تستكمل محاكمة المتهمين بقتل «صيدلي حلوان» اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، الذين يواجهون فيها تهمة قتل المجني عليه ولاء زايد، بعد استعراض القوة ضده، ما أسفر عن مصرعه وسقوطه من شرفة منزله.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

استعراض القوة ضد المجني عليه

وبعد خضوع المتهمين الـ7 إلى تحقيق مُكثف من قبل النيابة العامة، وجهت لهم تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وذلك بغرض تخويفه وإذلاله لوقوع خلافات أسرية فيما بينهم وبين الضحية لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

رسائل استغاثة

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان»، يوم الواقعة، أرسل عبر تطبيق الـ«واتس آب» رسائل إلى شقيقته وزوجته الثانية، يستغيث بهم للحضور إلى محل سكنه لوجود أسرة زوجته الأولى وآخرين في شقته ويقومون بالاعتداء عليه.