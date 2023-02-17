أستاذ تاريخ: قناة الوثائقية لبنة في سور التنمية والإعلام الحقيقي

تحدث الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، عن إطلاق قناة الوثائقية الجديدة، قائلًا إنها تعد إنتاجا لمحتوى يغطي جميع مراحل التاريخ القديم والحديث لمصر، موضحًا أن القناة ستكون مرجعا مهما لطلبة وباحثي التاريخ المصري، فضلاً عن تغطية النقاط البارزة في التاريخ الحربي لمصر، وتقديم محتوى متنوع في جميع التخصصات.

قناة الوثائقية خطوة جيدة ومثمرة

وأضاف «عفيفى» لـ«الوطن»، أن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الوثائقية وقطاع للإنتاج الوثائقي خطوة جيدة للغاية ومثمرة، ولبنة في سور التنمية والإعلام الحقيقي.

وأشار أستاذ التاريخ إلى أن إنشاء قناة مصرية وثائقية أمر كان ينقص بلدا كبيرا بحجم مصر، خاصة في ظل الأحداث الكثيرة والطويلة التي مرت بها البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، في وقت كانت فيه الدول المجاورة لديها قنوات ومواد وثائقية معادية، فمصر بلد التاريخ لا بد أن توثق قناة تاريخها وتكشف الحقائق وتنقل المعرفة.

إطلاق قناة الوثائقية

كما أوضح أنه يجب أن تعتمد القناة في عملها على الوثائقيات الحقيقية بمساعدة المسؤولين ومجلدات دار المعارف، وتوثيق كل المعلومات المستخدمة في الملفات الوثائقية التي من المقرر عرضها عند بث القناة، وحديث ضيوف القناة يكون من خلال وثائق حقيقية، من أجل كشف ما هو جديد وكسب مصداقية جماهيرية ووضع قيمة حقيقية للوثائقي.