10 أيام بحث عن جثة صياد بمياه جمصة.. ووالده: نفسي قلبي يرتاح

تمسكت أسرة صياد في محافظة دمياط بالأمل في العثور على جثمان ابنهم لدفنه بجوار شقيقه بعد مرور 10 أيام على غرقهما في مياه البحر المتوسط ناحية جمصة، وتم العثور على أحدهما ودفنه، ويجرى البحث يوميا عن «عماد» الذي اختفى تماما منذ غرق المركب نتيجة الرياح الشديدة في يوم الحادث، وتخرج أمه يوميًا إلى البحر وتقف وتنادي عليه أن يخرج: «أنت فين يا عماد».

وكان مدير أمن دمياط، تلقى إخطارًا بغرق شقيقين وهما كل من «السيد علي عبد الجواد الشيل، 38 سنة، وشقيقه عماد، 32 سنة، في مياه البحر المتوسط يوم الاثنين قبل الماضي، في الساعة 8 صباحا، وتم العثور على جثة السيد، فيما لا يزال البحث جاريًا عن شقيقه عماد في مياه البحر.

غرق شقيقين في مياه البحر المتوسط

قال علي عبد الجواد الشيل، والد الشابين، لـ«الوطن» إنه يعتبر أبناءه شهداء، فقد خرجوا للبحث عن رزقهم وكان الجو هادئا، إلاً أن العاصفة قلبت المركب وغرقوا، لافتًا إلى أنهم يمارسون مهنة الصيد والبحر هو مصدر رزقهم، ويوم الحادث تم العثور على الابن الأكبر، إلا أن شقيقه الأصغر عماد لم يظهر من يومها حتى الآن، وكل ما أتمناه أن نعثر على جثته ودفنه بجوار شقيقه حتى يرتاح قلبه ويجد له قبرًا يزوره.

حكاية شقيقين خرجا للصيد وغرقا بمياه جمصة

وحكى «عصام الهواري» جار الشقيقين قصة غرقهما، قائلًا إن الشقيقين خرجا في صباح يوم الاثنين الماضي من أجل الصيد بعد إلقاء شبكات الصيد الخاصة بهم في المياه قبل خروجهم بيوم، «شبكات الصيد الخاصة بهم كان غالية جدا، ووقتها الجو كان متقلبا، وكانوا خائفين على الغزل الخاص بيهم الموجود في المياه، فقرروا ينزلوا يخرجوه من تحت المياه».

وأضاف «الهواري» أنهم ما إن نزلوا إلى المياه حتى اصطدم مركبهم الصغير بالموج العالي، وحاول سيد وعماد كثيرًا تخطي الأزمة، إلاً أن تقلبات الجو كانت أقوى منهم، وظهر جثمان السيد مساء يوم الإثنين ليتم تشييع جثمانه في ذات اليوم، وعاد الغواصون في صباح اليوم الثاني لاستكمال البحث عن عماد، فلم يجدوا داخل المركب سوى ملابسه، لافتًا إلى أن الغواصين مستمرون في البحث عنه منذ 10 أيام لكن لا يوجد أي أثر له.