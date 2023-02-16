مديرية التضامن بالدقهلية لقناة الحياة: نقدم مساعدات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية مها موسى، تقريرا بعنوان: «مؤسسة العربي تُسلم أجهزة كهربائية لـ10 فتيات مقبلات على الزواج من الأكثر احتياجًا».

تقديم مساعدات للفئات الأولى بالرعاية

وأوضح الدكتور وائل عبدالعزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الدقهلية، أنه يجرى التركيز على الفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة المعيلة والأيتام، وفقا للبحوث الاجتماعية للتأكد من مدى استحقاق هذه الفئات للمساعدة، ومعظمهم من مستفيدي كرامة وتكافل.

وقالت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، إن المؤسسة ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي تقدم مساعدات كثيرة للغاية منها تجهيز 30 جهازا لـ10 عرائس بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية.

30 جهازا كهربائيا لعشر فتيات

يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المستمرة، جرى تسليم 30 جهازا كهربائيا لعشر فتيات مقبلات على الزواج بمحافظة الدقهلية من خلال مؤسسة العربي بأعضائها كواحدة من ضمن مؤسسات أهلية تعمل تحت مظلة العمل الأهلي.