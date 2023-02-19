وصول أسرة ولاء زايد «صيدلي حلوان» لحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتله

وصلت أسرة ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان» إلى مقر محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور جلسة محاكمة الـ7 متهمين بقتله، وذلك على خلفية استعراضهم القوة ضده ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، وذلك لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، إذ تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

انهيار والدة المجني عليه

وانهارت والدة المجني عليه، ولاء زايد صيدلي حلوان، خلال نظر جلسة محاكمة المتهمين بقتل نجلها، أمام محكمة جنايات القاهرة، وطلبت من رئيس المحكمة حق نجلها، وبكت قائلة: «أنا عاوزة حق ابني يا سيادة المستشار، فوضت أمري لله»، ليرد عليها رئيس الدائرة 29 جنايات، المستشار علاء شوقي بأنه يقدر ظروفها، ولكن «إحنا مش بننظر قضية قتل، إحنا قدام قضية استعراض قوة».

تعديل القيد والوصف

وطلب دفاع المجني عليه، من هيئة المحكمة تعديل القيد والوصف بأمر إحالة القضية من استعراض القوة والتلويح بالعنف ليكون قتلًا عمد، مطالبًا بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.