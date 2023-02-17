بتر قدم شاب سقط أسفل قطار بالدقهلية.. «كان واقف على الباب»

أصيب بائع حلوى متجول ببتر في قدمه اليسرى بمحافظة الدقلهية اليوم، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار «المنصورة - المطرية»، أمام قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر، وذلك بعدما انزلقت قدماه خلال وقوفه على باب القطار خلال خروجه من المحطة، وجرى نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي وتحويله لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، ببلاغ أهالي قرية الرياض بسقوط شخص من قطار المنصورة وانزلاق قدميه خلال خروج القطار من المحطة.

إصابة بائع متجول

وهرعت سيارة إسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شاب يدعى «يوسف مصطفى إبراهيم سليم»، 16 عامًا، طالب بالصف الأول التجاري، ومقيم مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، ويعمل بائع حلوى متجول في القطارات.

فحص أسباب الحادث

وبالفحص تبين أن الشاب سقط من القطار المتجه من المنصورة إلى المطرية بعد خروج القطار من محطة الرياض مباشرة، واصطدمت قدمه اليسرى بعجلات القطار ما تسبب في جرح عميق بها وتكسير في عظام القدم اليسرى، وجرى نقله على الفور لمستشفى منية النصر المركزي، وقرر الأطباء تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لإجراء جراحة عاجلة لبتر قدمه اليسرى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.