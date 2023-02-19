تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «صيدلي حلوان» لـ22 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، جلسة محاكمة الـ7 متهمين باستعراض القوة ضد المجني عليه ولاء زايد، المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وقتله لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، لـ22 فبراير الجاري، وصدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

فحص هاتف المجني عليه

وكانت النيابة العامة، قد حرزت الهاتف الخاص بالمجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان»، وفحصت الرسائل التي أرسلها إلى زوجته الثانية وشقيقته يطلب منهم أن يغيثوه من بطش زوجته الأولى وأسرتها.

إرغامه على تطليق زوجته الثانية

وكشفت النيابة العامة، من خلال فحص هاتف المجني عليه، أنّ الضحية تعرضت للعنف على يد أسرة زوجتها الأولى، لإرغامه على تطليق الثانية وإذلاله، وكان ذلك كله أمام نجله البالغ من العمر 5 أعوام، ولكنها لم استطع تحمل استعراض القوة ضدها، فسقطت من شرفة مسكنهت دون أن يشهد الطفل على المشادة التي حدثت بينهم.

وأسفرت المشادة واستعراض القوة ضد المجني عليه، عن إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بعد أن تعرض إلى الضغط النفسي والإكراه من قبل المتهمين، وبعدها أمرت النيابة العامة، بتسليم الطفل لأسرته من أبيه.