تراجع جديد في أسعار الفراخ اليوم بالمحافظات.. بشرى قبل شهر رمضان

سجلت أسعار الفراخ اليوم الجمعة الموافق 17/2/2023، تراجعًا طفيفًا في مختلف المزارع والأسواق بجميع محافظات الجمهورية، حيث انخفضت جنيهًا واحدًا، بحسب بيان شعبة الدواجن بالغرف التجارية، وذلك بعد إلغاء الضرائب على مزارع الدواجن لمدة 3 سنوات، مما يخفف الأعباء على تجار الدواجن وينعكس بانخفاض السعر على المواطنين.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ اليوم، بحسب البورصة العمومية للدواجن، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الفراخ اليوم في المزارع

وسجلت أسعار الفراخ اليوم في المزارع التي تباع للتجار، تمهيدًا لتوزيعها على محال الدواجن المختلفة في جميع المحافظات، الآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم سجلت 77 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ الحمراء سجلت نحو 87 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الفراخ البلدي سجل نحو 98 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ الأمهات سجل سعر الكيلو نحو 75 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم للمستهلك

وفيما يخص أسعار الفراخ اليوم الجمعة للمستهلك، بحسب ما تباع في المحال التجارية، والهايبرات، فإنّها جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 82 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ الحمراء 92 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الفراخ البلدي 105 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ الأمهات سجل سعر الكيلو نحو 80 جنيهًا.

على جانب آخر، دعت سيدات القرى الريفية بمحافظة الفيوم الأمهات في المنازل إلى تربية الدواجن خلال الفترة الجارية أعلى الأسطح والاستعداد بشكل جيد لشهر رمضان.