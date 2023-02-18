حبس المتهم بالاتجار في الهيروين والأسلحة النارية بالقاهرة

أمرت النيابة العامة حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة والاسلحة النارية بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة الخليفة بالقاهرة له معلومات جنائية تخصص نشاطه الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والترويج لتجارته بذات المنطقة لتحقيق الربح المادي

وتابعت التحقيقات: اعتراف المتهم بحيازته كمية من الهيروين المخدر، وعدد 3 فرد خرطوش، وعددًا من الطلقات لذات العيار بقصد الاتجار، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته.

تفاصيل القبض على المتهم

جاء ذلك بعدما كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، مزاولة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، مُتخذًا من المنطقة سكنه، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات أمكن من تحديد مكان المتهم وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

أوضح الخبير القانوني محمود عبدالله في تصريحاته لـ«الوطن» أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص بمعاقبة من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة، بالسجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد وتصل أحيانًا إلى الإعدام، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، موضحًا أن هذه في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات من المحاصيل الزراعية

وأضاف أن المادة رقم 34 من القانون تنص على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.