البابا تواضروس يسيم 17 كاهنا للخدمة بكنائس القاهرة

صلى البابا تواضروس الثاني، القداس الإلهي، صباح اليوم، بالكاتدرائية الكبرى في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وخلاله سام 17 كاهنًا جديدًا للخدمة بكنائس القاهرة.

وشارك في صلوات القداس السيامة إلى جانب نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، 6 من الآباء الأساقفة.

ملامح خدمة الكاهن

وتناول البابا في عظة القداس، 3 ملامح أساسية لخدمة الكاهن، وهي:

1- الكهنوت وزنة ثقيلة: لذا يجب أن يكون للكاهن بنية روحية ومعرفة روحية ونفس قوية متضعة، وأن يتمتع بإنسانية حاضرة.

2- أمانة دقيقة: أي أن يكون الكاهن أمينًا على النفوس، التعليم (الدروس)، المال (الفلوس).

3- مسؤولية خطيرة: أمام الله والكنيسة والشعب.