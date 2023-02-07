«علاج الإدمان»: خدمات علاجية لـ14 ألف مريض مجانا خلال يناير 2023

كشفت الخط الساخن لصندوق علاج الإدمان 16023، عن تقديم خدمات علاجية لنحو 14 ألفا و744 مريضا جديدا ومتابعة، خلال يناير الحالي، منهم 3131 من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» مثل الأسمرات، والمحروسة، واسطبل عنتر، وبشاير الخير، وحدائق أكتوبر، وحي الضواحي ببورسعيد.

خدمات مجانية بمعايير دولية

وتنوعت الخدمات وفق بيان صادر عن الصندوق قبل قليل، بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأنّ الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، مؤكدا أنّ نسبة الذكور من هذه الخدمات بلغت 96.9% بينما بلغت نسبة الإناث 3.1%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقي العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم 16023 وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن.

افتتاح مركزين جددين في محافظتي قنا والجيزة

وأوضح الصندوق، أنّه جار الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، وإنشاء مراكز علاجية بمحافظات دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الحالي.

وأضاف الصندوق أنّ محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 26%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.03%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان الإنترنت، من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.

أكثر من 37% بدأوا تعاطي المخدرات من سن 15 حتى 20 عاما

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال يناير 2023، كشفت عن أنّ التعاطي كان في سن مبكرة، إذ إنّ نسبة 37.74% بدأوا تعاطي من سن 15 حتى 20 سنة، ونسبة 38.18% بدأوا من سن 20 حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 11.32%.

الهيروين أكثر المواد المخدرة تعاطيا

وأوضح أنّ أكثر مواد التعاطي الهيروين، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 33.51%، في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 29.74%، يليه الترامادول بنسبة 17.24%، والتعاطي المتعدد «تعاطي أكثر من مادة مخدرة»، بينما جاءت المخدرات التخليقية «الاستروكس والفودو والبودر والشابو» بنسبة 17%.

وأكد أنّ مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء، ما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ويزيد نسبة التعافي ويقلل حالات الانتكاسة، وأيضا الأم، ما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإنّ 65.67% من المتصلين خلال شهر يناير 2023 لا يعملون، و43.23% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي.

أوضح استمرار الصندوق في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة طالما أنّه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك سيتم فصله حال ثبوت تعاطيه المخدرات.