سما إبراهيم: الأفلام القصيرة أثرت في حياتي الفنية

أقامت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ندوة تكريم للفنانة سما إبراهيم داخل قصر الأنفوشي، اليوم الجمعة، وحضرها عدد كبير من الجمهور بمختلف الفئات والأعمار، وأدارها المخرج موني محمود.

وقالت سما إبراهيم، إنها استفادت من خوضها لتجربة الأفلام القصيرة، إذ أضافت لها كون صناع هذه الأفلام لديهم وجهات نظر وتقنية خارج التوقعات، ما يجعل الفنان يتعرف على أفكار ورؤى جديدة، بحسب قولها.

سما إبراهيم تستعيد ذكرياتها مع شقيقها

واستعادت سما إبراهيم ذكرياتها مع شقيقها الراحل أيمن الخياط قائلة: أثر كثيرا في حياتي، وكنت أزوره في المسرح وأنا صغيرة في السن، وأعتبر أن إرث أيمن هو العامل الأول الذي دفعني لحب الفن.

وواصلت سما إبراهيم حديثها قائلة: أول عرض بانتومايم قدمته عام 1986، وكان العمل يتركز على سيطرة الآلة على الإنسان البشري إذا استخدمها دون وعي، وأسست أنا وأخي أيمن وعدد من أفراد أسرتي فرقة مسرحية ونعافر حتى اليوم لكي تكون لنا فرقة مسرحية.

أول فيلم قصير لها

وكشفت سما إبراهيم عن تقديمها لأول أفلامها القصيرة مع المخرج أكرم فريد عام 2000 بعنوان 3 ورقات، مشيرة إلى أنها تعتبر الفيلم القصير زوار الشمس بمثابة أكثر عمل فني أثر فيها نفسيا.

وأشادت سما إبراهيم بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ومنحه فرصة لصناع هذه الأعمال للعرض، مشيرة إلى أن تحقيق الربح المادي سيحدث بالتدريج، ولكن الأهم هو تحقيق الربح الثقافي المرتبط بالوعي ومرهون بتوصيلها لفئة أكبر من الجمهور.