«مستقبل وطن» يبحث سبل دعم الأسر الأكثر احتياجا بالشرقية: نؤمن بأهمية تمكين المرأة

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن الشرقية اجتماعا موسعا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة تحت شعار «مصر محتجالكم» تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ والمستشار السياسي للحزب ونائب رئيس الحزب، وبإشراف وحضور النائب محمد سليم عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب مستقبل وطن الشرقية، والدكتورة زينب فهيم أمين المرأة وعبد الدايم غانم أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي، والنائب علي الدين النجار عضو مجلس النواب‎ وأمناء المرأة عن مراكز المحافظة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمقر الرئيسي بمدينة الزقازيق.

مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في الشرقية

أوضح محمد سليم عضو مجلس الشيوخ، في كلمته بأن الفترة المقبلة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد، وتنظيم العديد من الفعاليات المختلفة التي تهدف إلى الوصول للمرأة، داخل كل بيت باعتبارها أول من يستقبل الفرد وهي المحرك الأول في بناء الشخصية، لا سيما الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والكفور.

أهمية دور المرأة وتمكينها اجتماعيا وسياسيا

وأكدت الدكتورة زينب فهيم أمين المرأة بحزب مستقبل وطن، أن القيادة السياسية تحرص دائما على دعم المرأة، وتؤمن بأهمية دورها وضرورة تمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وظهر ذلك واضحاً من خلال المبادرات المختلفة التي أطلقتها الدولة المصرية وكان للمرأة نصيبا كبيراً منها.

وأضافت أمين المرأة بالشرقية، أنه تم وضع آلية عمل داخل مراكز المحافظة في مقدمتها دعم المرأة المعيلة، من خلال التدريب، وتقديم مشروعات متناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى التنسيق مع الرائدات الريفيات، لدعم الأنشطة المجتمعية، أهمها قضايا الأسرة، بالتوعية عن طريق حملات طرق الأبواب، مع عقد ندوات تثقيفية، للتعريف بأهم متطلبات المرحلة وسبل دعم مؤسسات الدولة..

وأشارت زينب فهيم، بأن أمانة المرأة تعكف الآن على إعداد خطة عمل مكثفة وجاري التنسيق مع أمناء المراكز، لتقديم كافة المساعدات الممكنة لدعم الأسر الأكثر احتياجا لا سيما ونحن على مشارف الشهر الكريم.

وفي نهاية الإجتماع تم فتح باب النقاش والرد على كافة استفسارات الحضور وسط تفاعل كبير من جانب أعضاء الأمانة.