«السلامة المهنية» على رأس أجندة لقاء غرفة الفنادق بوزارة القوى العاملة

طالب علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، كافة فنادق الجمهورية التي لديها معوقات أو مشاكل مع وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، بموافاة الغرفة حتى يوم 22 فبراير الجاري، وذلك عبر البريد الإلكتروني الذي حددته الغرفة في هذا الإطار وذلك تمهيدا لإعداد ورقة عمل مجمعة في هذا الخصوص.

ولفت خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية أنه جار التنسيق حاليا لعقد اجتماع مع حسن شحاتة وزير القوى العاملة لعرض ورقة العمل المجمعة عليه.

السياحة والقوى العاملة تتابعان موضوع الصحة المهنية بالفنادق

وأوضح أن الإتحاد المصرى للغرف السياحية أرسل إلى غرفة المنشآت الفندقية خطابا بشأن أهم التحديات التي تواجه الفنادق مع وزارة القوى العاملة وعلى الأخص موضوع السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن الخطاب حث المنشآت الفندقية على الالتزام بالتشريعات الصادرة في هذا الشأن، علما بأن وزارة القوى العاملة ستقوم بمتابعة الفنادق دوريا بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وفى سياق متصل يبدأ العاملون بالفنادق المصرية أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين في الحصول على تدريب أون لاين عبر تطبيق زوووم حول «أدبيات التعامل مع السياح لتفادى السلوكيات السلبية».

وقالت غرفة المنشآت الفندقية أن هذا التدريب يتم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وبالاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم التدريب للعاملين بالفنادق المصرية بالمجان.

موعد الدورات التدريبية

وأشارت غرفة المنشآت الفندقية إلى أن مواعيد الدورات ستكون يوم الأثنين 20 فبراير2023 من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 1 ظهرا ، ويوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري من الساعة 3.30 مساء إلى الساعة 4.30 مساء ، ويوم الأربعاء الموافق 22 فبراير الجاري من الساعة 4 مساء إلى الساعة 5 مساء ، علما بأن مدة الدورة 60 دقيقة.