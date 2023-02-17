مصرع سيدة سقطت من الطابق السادس بحدائق القبة في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض سقوط سيدة من الطابق السادس، ومصرعها في الحال بمنطقة حدائق القبة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بسقوط سيدة من الطابق السادس

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول سيدة تدعى «نادية. ع. م»، في العقد الخامس من العمر، جثة هامدة بادعاء السقوط من علو.

وبالانتقال تبين العثور على جثة المتوفاة وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.