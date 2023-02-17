جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله بقنا

لقي شخص مصرعه في ظروف غامضة بمركز الوقف غرب قنا، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى الوقف المركزي، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بالواقعة

تلقت غرفة العمليات بقنا إخطارا من هيئة الاسعاف، يفيد العثور على جثة شاب داخل منزله بمركز الوقف، وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث.

العثور على شاب داخل منزله في قنا

بانتقال الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف لموقع الحادث، تبين مصرع «وليد .ع . ا»، 27 عاما، عامل، في ظروف غامضة دون وجود أي إصابات ظاهرة، وعلى الفور تم نقل المتوفى بسيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب تحريات المباحث لكشف غموض الوفاة من وجود شبهة جنائية من عدمه.