تواصل محافظتا القاهرة والجيزة، التوسع في معارض ومنافذ أهلا رمضان من أجل توفير السلع الغذائية بكل الأحياء خاصة المناطق الشعبية بأسعار مخفضة للمواطنين في إطار تنفيذ توجيهات الدولة.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في تصريحات صحفية، استمرار تجهيز وافتتاح العديد من منفذ السلع الغذائية بالأحياء وتحديدا أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم، وضمان توافر السلع باستمرار لمواجهة أي تلاعب أو احتكار للسلع الاستراتيجية.

معارض أهلا رمضان

وأشارت إلى أن التوسع في إقامة منافذ ومعارض أهلا رمضان يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتوفير منافذ لبيع السلع الغذائية والمنتجات الاستراتيجية بأسعار تنافسية حرصا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة ضمن المبادرة الرئاسية المواطن أولا.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

وجاءت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بالقاهرة والجيزة وفقا لجولة لـ الوطن كالتالي: العسل الأسود بـ8.50 جنيه، وعسل امتنان بـ53 جنيها، والتونة المفتتة بـ15 جنيها، والسمنة إزاز بـ65 جنيها، والسردين 15.50 جنيه، والطحينة بـ18 جنيها، وكوفا ميكس بـ24 جنيها، والحليب المعلب بـ22 جنيها، والفول المدمس بـ8 جنيهات، والبيف بـ22 جنيها، والخل بـ4 جنيهات، وكاتشب بـ20 جنيها، ومكرونة 350 جراما بـ7 جنيهات، وعسل النحل بـ35 جنيها، وكيلو الدقيق بـ18 جنيها، وحلاوة طحينية بـ22 جنيها، وتونة قطع بـ21 جنيها، وكيلو عدس بـ31 جنيها، والسمنة كيلو بـ42 جنيها، والزيت 700 جرام بـ35 جنيها، والأرز والسكر 800 جرام بـ14.50 جنيه.