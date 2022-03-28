الرئيس الأوكراني يلقي خطابا أمام البرلمان اليوناني 7 أبريل المقبل

أعلنت الحكومة اليونانية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيلقي خطابا أمام البرلمان اليوناني، عبر تقنية الفيديو، يوم الخميس، الموافق 7 أبريل المقبل.

وأكدت الحكومة اليونانية، اليوم الإثنين، إلقاء الرئيس الأوكراني للخطاب، الذي من المتوقع أن يستمر ما بين 10 إلى 15 دقيقة، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد وجه الدعوة إلى زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية، يوم الجمعة الماضي، لإلقاء خطاب أمام برلمان اليونان.