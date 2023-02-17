«مصر الخير» لـ قناة الحياة: هدفنا الرئيسي تحقيق تنمية شاملة للمجتمع

قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، إن تاريخ المؤسسة رائع ومشرف، وهي مؤسسة تنموية رائدة في المجتمع المصري والعربي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أهل بلدنا» الذي تقدمه الإعلامية مها موسى، على قناة «الحياة»، أن المؤسسة بدأت رحلتها منذ عام 2007 بمجموعة من القيادات التنموية في مصر، على رأسهم الدكتور علي جمعة، والهدف الرئيسي من المؤسسة تحقيق تنمية شاملة للمجتمع المصري، لذلك أصبحت تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية بشكل عام، وننظر من جميع الجوانب لتحقيق التنمية له، ونعظم دوره بشكل كبير».

15 سنة من العمل المتواصل

وتابع: «15 سنة رحلة كبيرة لمصر الخير، بدأت ببعض القطاعات بالمؤسسة بقطاع التعليم والصحة والبحث العلمي ومناحي الحياة المختلفة، وقطاع التكافل الاجتماعي».

التكافل القطاع الأبرز

واختتم: «قطاع التكافل كان الأبرز لأنه الأكثر احتياجا، والناس محتاجة الاحتياجات الأساسية بتاعتهم من مأكل ومشرب وسكن، لكن القطاعات الأخرى كانت تحقق مفهوم التنمية المتكاملة بحقوق كاملة».