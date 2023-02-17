تعرف على كلمات أغنية رهان قديم للفنان أحمد كامل

خطفت كلمات أغنية رهان قديم للفنان أحمد كامل إعجاب المستمعين خلال الساعات الماضية، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والمنصات السمعية والإلكترونية خلال الساعات الماضية وهي ضمن ألبوم كامل الجديد الذى يطرح أغنياته تماما.

كلمات أغنية رهان قديم حققت نجاحا كبيرا

كلمات اغنية رهان قديم هي من كلمات مصطفى ناصر وألحان إسلام الأزرق وإحدى أغنيات ألبوم «بعد منتصف الليل» للفنان أحمد كامل وتقول..

عايش بتوه تايه بعيش

مخلوقة ليه الذكريات مابتتنسيش

عمال أسكت قلبي وأكتم صوته فيه

والله يجازيها عينيا دي اللي مابتداريش

بكسب حاجات وأخسر أهم

يطلعلي جرح جديد عشان في جرح لم

أنا حتى روحي خسرتها في رهان قديم

عايش عشان قلبي يا دوب بيضُخ دم

الشاعر مصطفى ناصر صاحب كلمات أغنية رهان قديم

بنادي عليا طول الليل

وطول الليل محدش رد

ببُص على اللي فات أبكي

وأبص على اللي جاي أتخض

كل اللي أنا حبيته واتعلقت بيه

بلاقيني ليه مكتوب عليا إني أخسره

لا في نومي شايف حلم أداري جروحي فيه

ولا لاقي راحة في ليلي علشان أسهره

كان نفسي يطلعلي جناحات وأهرب بعيد

لمكان مفيش جواه وجع ولا فيه فراق

لكن بخاف لو أطير أحس بخوف جديد

وألقى البراح اللي في سمايا عليا ضاق

يذكر أن الفنان أحمد كامل كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في ساقية الصاوي وحقق الحفل نجاحا كبيرا.