نائب رئيس شعبة الأرز: رقابة الدولة منعت التخزين.. وجاهزون لشهر رمضان

قال مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز تشهد حالة من التذبذب هذه الفترة، حيث بلغ سعر طن شعير الأرز 15500 جنيه، متوقعا وجود كميات كافية لدى المضارب مع زيادة الطلب قرب شهر رمضان الكريم.

تسعيرة الأرز لا تتوافق مع السعر الحالي للشعير

وأوضح السلطيسي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تسعيرة الأرز لا تتوافق مع السعر الحالي للشعير، مبيناً أنه وفقاً للتسعيرة الحالية فإن سعر الأرز الأبيض السائب الرفيع بـ 12 جنيها، والأرز العريض بـ 13 جنيها، بينما يتراوح سعر الأرز المعباً ما بين 15.5 إلى 18 جنيها، والدولة تتعامل مع جشع بعض التجار.

مصر تزرع الأرز على مساحة مليون ونصف فدان

وأشار نائب رئيس شعبة الأرز السابق إلى أن مصر تزرع الأرز على مساحة مليون ونصف فدان، أي ما يعطي حوالي 5.25 مليون طن من الشعير، ما يعادل حوالي 3.15 مليون طن من الأرز الأبيض، بينما يستهلك المصريون حوالي 3.6 مليون طن من الأرز، حيث يوجد عجز محدود للغاية يقدر بحوالي 450 ألف طن، ونقوم باستيراد الأرز البسمتي من الهند والصين.

رقابة الدولة منعت التجار من التخزين

وبين السلطيسي أن مصر تزرع الأرز من نوع سخا 300، كما أن هذا النوع أفضل من غيره في الإنتاج، حيث يقوم بإعطاء إنتاجية أكبر ولكن يأخذ فترة أطول بقليل من غيره، كما أن الفلاح لديه مخزون جيد من شعير الأرز، والتجار لا يستطيعون التخزين لوجود رقابة من التموين على التجار، لافتاً إلى أنه لا يمكن التوقع بالسعر خلال الفترة المقبلة حيث يخضع السعر للعرض والطلب.