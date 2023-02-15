نقيب الفلاحين يتوقع تراجع أسعار الأرز قبل حلول شهر رمضان

يستحوذ سوق البقوليات والحاصلات الزراعية على اهتمام المواطنين من خلال السؤال المستمر عن الأسعار، وخاصة أسعار الأرز بكافة أنواعه سواء في أسواق الجملة أو المحال التجارية، فيما توقع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين تراجع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة.

إقبال المواطنين على شراء الأرز مستمر طوال العام

وفي جولة لـ «الوطن»، بمنطقة الأزهر قال تجار إن أسعار الأرز تختلف من منطقة لأخرى والاقبال على الشراء مستمر طوال العام ولكنة يزداد في المواسم مثل عيد الأضحى وشهر رمضان.

وأكد أحمد فوزي، تاجر جملة بالأزهر، أن أسعار الأرز تختلف بحسب النوع بالإضافة إلى اختلاف السعر من متجر لآخر حيث يطرح الأرز في منافذ وزارة التموين بأسعار مخفضة مقارنة بالمحال التجارية، موضحا أن الأسر المصرية بدأت الاستعداد لـ شهر رمضان المبارك بشراء السلع الغذائية التي يحتاجونها ومن بينها الحاصلات الزراعية والبقوليات.

استقرار أسعار الارز بالأسواق

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريح لـ «الوطن»، أن أسعار الأرز تشهد استقرارا ملحوظا حيث سجل طن أرز الشعير رفيع الحبة 13 ألف جنيه وعريض الحبة 13,300 جنيه وطن الأرز الأبيض رفيع الحبة 18,600 جنيه وعريض الحبة 19,200 جنيه بينما تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض في الأسواق بين 15 و20 جنيها وداخل منافذ التموين بـ 10,5 جنيه.

وأوضح أن أسعار الأرز ستشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة بسبب استعداد الحكومة لشهر رمضان المبارك من خلال استيراد كميات وفيرة من الأرز فضلا عن الإنتاج المحلي، ما يعمل على زيادة المعروض وتراجع الأسعار.