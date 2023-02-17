عضو شعبة السيارات: طفرة كبيرة ستحدث بمجال الصناعة في مصر

أكد المهندس منتصر زيتون، عضو شعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السيارات ستنخفض إذا تم حل الأزمة العالمية وانتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وتراجع سعر الدولار عالميا، بالإضافة إلى فتح الاستيراد وتوفير الرقائق الإلكترونية حتى تستطيع المصانع التي في الخارج إعادة الإنتاج بشكل كامل، لأن أسعار السيارات في الخارج مرتفعة.

حجم طلب محدود على شراء السيارات

وبين أنه ما زال حجم الطلب على شراء السيارات محدود، نتيجة وجود ركود عالمي، كما أنه على الرغم من انتهاء إصدار شهادات الـ25% التي تصدرها البنوك فإن حجم الطلب لم يتزايد.

مصر لديها القدرة على تصنيع أجزاء السيارات

وأضاف زيتون في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن مصر لديها القدرة على تصنيع أجزاء السيارات التي يتم استيرادها، ولكن المشكلة تكمن في أن المصانع المغذية للسيارات تحتاج لاستثمار ضخم جداً، بالإضافة إلى أنها تحتاج لحوافز كثيرة من الدولة لتشجيع المستثمرين للدخول لهذا المجال، كما أنه بالفعل تم عمل حوافز في استراتيجية صناعة السيارات ويتم مناقشتها حاليا من المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك طفرة وتقدم كبير في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

شراء السيارة المستعملة

وأشار عضو شعبة العامة للسيارات، إلى أن تحديد نوع السيارة وحالتها من جديد أو مستعمل يختلف من شخص لآخر حسب الإمكانات والقدرة المادية، فمن لا يمتلك القدرة على شراء السيارة الجديدة يلجأ إلى شراء السيارة المستعملة والعكس، وعليه سرعة المبادرة باتخاذ قرار الشراء فما زال هناك وقت حتى يرجع سعر السيارات إلى السعر الطبيعي.

مبادرة إحلال السيارات تتناسب مع التحول الأخضر

وأوضح زيتون أن مبادرة إحلال السيارات ممتازة من جميع الجوانب، ووفرت على المستهلك تكلفة البنزين، كما أنها تتناسب مع التحول الأخضر لأنها تقلل من انبعاثات غاز أكسيد الكربون وتقلل من التلوث، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث الفترة المقبلة بالنسبة لأسعار السيارات لأنها مرتبطة بالأزمة العالمية.