قناة «الوثائقية» تذيع حوارا نادرا للإرهابي هيثم عبد الحميد «أمير حدود داعش»

تذيع قناة «الوثائقية»، حوارا نادرا للإرهابي هيثم عبد الحميد «أمير حدود داعش»، بعد القبض عليه من السلطات المصرية.

وجه واحد بثلاثة أسماء

ويأتي ذلك عقب سقوط أمير حدود داعش، في يد السلطات المصرية، والمعروف بـ «فهمي الأسود» و«رشيد المصري» و«هيثم عبد الحميد».

وقالت القناة: «وجه واحد بثلاثة أسماء، يظهر في شهادة تفصيلية تخرج للعالم للمرة الأولى، يكشف خلالها عن تفاصيل التنظيم الإرهابي وتطلعاته في المنطقة.

مواعيد عرض الفيلم

وأعلنت قناة الوثائقية أن الفيلم سيعرض يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء، ويحاوره الكاتب الصحفي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جدير بالذكر أن انطلاق البث الأول للقناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيكون بعد غد الأحد 19 فبراير، في تمام الثامنة مساءً، ومن المقرر أن تعرض القناة أفلاما وثائقية في شتى المجالات المختلفة، بحيث تناسب كل الأذواق.