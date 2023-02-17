رئيس قناة الوثائقية: الوعي معركتنا الأساسية .. ومصر أولى برواية حكاياتها

قال الإعلامي شريف سعيد، رئيس قناة «الوثائقية» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنهم يبذلون جهدًا كبيرًا لتكون التجربة جديرة بالاحترام.

الوعي هو المعركة الرئيسية

وأضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على قناة «ON»، أن قناة الوثائقية معركتها الرئيسية هي الوعي، ولا وعي دون معرفة، ولا معرفة دون توثيق.

وتابع: «لا يجب أن تترك حكايتك وروايتك على لسان الآخرين، ده ممكن يفتح مجال لتشويه حقائق كتير، وتزييف تاريخ ودس السم في العسل، وكان الغرض أن نكون أولى بحكايتنا، ونجحت الوحدة في إنتاج نحو 50 فيلمًا وثائقيا منذ 2018».

وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التجربة التي بدأناها بوحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة، في فبراير 2018، مع الإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي، هو عدم ترك مرويتنا المصرية على لسان الآخرين، فمصر أولى بحكايتها».

لا توجد مدة محددة للفيلم الوثائقي

وأوضح رئيس القناة الوثائقية، أن المدة الخاصة بالفيلم الوثائقي يحددها موضوع الفيلم، ولا توجد مدة محددة للفيلم الوثائقي، بل تختلف باختلاف الموضوع.