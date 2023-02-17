 رئيس قناة «الوثائقية»: عرض أفلام عن الريحاني وأدهم الشرقاوي وهيكل ويوسف إدريس

قال الإعلامي شريف سعيد، رئيس قناة «الوثائقية»، إن فكرة الفيلم الوثائقي بشكل عام قائمة على التشابك مع عدة روافد مختلفة منها المجتمعية والسياسية والتاريخية، لافتا إلى أن القناة ستقدم مزيجا من الأفلام المتنوعة فور انطلاقها.

القناة الوثائقية

وأوضح «سعيد» في مداخلة هاتفية لإذاعة «شعبي إف إم»، أن القناة الوثائقية أعلنت عبر العديد من مواقع ووسائل الإعلام عن جزء من إنتاجها المقرر عرضه تباعا فور انطلاقها، مشيرا إلى أن الإنتاج يتضمن أفلاما عن الريحاني، وأدهم الشرقاوي بين روايتين، وفيلما آخر عن فرقة رضا، وكذلك فيلم عن محمد حسنين هيكل، وفيلما آخر عن عظيم القصة القصيرة يوسف إدريس.

تعزيز الهوية الثقافية

وأكد رئيس القناة الوثائقية، أن القناة تعمل على تعزيز الهوية الثقافية وحكاية الماضي للأجيال الجديدة بشكل جديد، متابعًا: «لا نرغب أن تنسى حكايتنا، ونرغب أن تعرف الأجيال الجديدة من هؤلاء العظام، وهو أحد الأدوار التي تلعبها قناة الوثائقية بالتكامل مع جميع قنوات الشركة المتحدة والتليفزيون المصري، وجميعنا على أرض معركة واحدة هي معركة صناعة الوعي في زمن الشباب والأطفال متروكين في المنازل للمنصات، ما يؤكد أننا بصدد معركة كبيرة للغاية على المستوى الأخلاقي والثقافي والاجتماعي».