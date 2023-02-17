«مصر الخير» لـ قناة الحياة: لدينا 1112 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة

قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، إن المؤسسة لديهاا قطاع التعليم، وهو من أهم القطاعات، وهو ما يعرف بالتعليم المجتمعي، وفيه يجري التركيز على الطلاب المتسربين من التعليم، ونركز على الطلاب الذين لم يدخلوا التعليم الأساسي، وكذلك إنشاء مدارس مجتمعية في المناطق الأكثر احتياجا ومن هم بعيدون عن المدراس النظامية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أهل بلدنا» الذي تقدمه الإعلامية مها موسى، على قناة «الحياة»: «لدينا في مصر الخير، 1112 مدرسة مجتمعية تمثل الـ 25% من التعليم المجتمعي، موزعة في 11 محافظة، ونعمل في المناطق الأكثر احتياجا، وهي مدارس نظامية بعيدة أو الطلاب المتسربين من التعليم».

طلاب حصلوا على الماجستير

وتابع: «نعمل مع 32 ألف طالب وطالبة، وتخرج في مدراس مصر الخير نحو 12 ألف طالب وطالبة، وهناك طلاب استمروا ودخلوا جامعات وحصلوا على الماجستير».

نجاحات كبيرة وقيمة مضافة

واختتم: «تجربة المدراس المجتمعية حققت نجاحات كبيرة وقيمة مضافة لمصر الخير، بسبب الانتشار الجغرافي الكبير وبسبب أنها من المؤسسات التي عملت منهجا للدراسة معتمد من وزارة التربية والتعليم من خلال متخصصين وضعوا المناهج وحصلنا من خلالها على موافقة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي».