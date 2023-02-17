وزير الإعلام اللبناني: المال المهرب للخارج أمر مرفوض.. والقضاء لا يلعب دوره

قال زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إن المال المهرب من لبنان إلى الخارج شيء غير مقبول ومرفوض، موضحًا أنه عندما شكلت تلك الحكومة كانت الأموال هربت بالفعل، كما أن القضاء في لبنان لا يلعب دوره، فلبنان ليس بها قضاء وإذا كان هناك بلبنان قضاء جدي ومستقل وعنده ضمير ومتماسك لما وصل الوضع لما هو فيه.

سليمان فرنجية رجل حوار يمد يده للجميع

وأضاف «مكاري»، خلال حواره في برنامج «وماذا بعد»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، الذي يُعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السياسي اللبناني سليمان فرنجية بالنسبة لهم وفي وجود الأزمة التي تمر بها لبنان والمرتبطة بأمور كثيرة داخلية وأمور أخرى إقليمية أساسية، هو رجل حوار ورجل مد يده للجميع، ففي كل تصريح له يقول إنه يمد يده لخصمه قبل ما يمدها لحليفه لأن هذا عمل تشاركي بلبنان لإنقاذها، وهذا خطاب لن تراه عند كثيرين.

القوى السياسية

وأوضح وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال: «فكرة أن تمد يدك وتؤمن بالعمل التشاركي لإنقاذ الوطن أمر مهم ، كما أن «فرنجية» شخص لديه تاريخ ومواقف واضحة، ويحسب له أنه سامح خصمه الذي قتل له أهله كما أنه يستطيع الحديث مع كل القوى السياسية حتى أنه يتحدث مع خصومه السياسيين ولا توجد قطيعة مع الطرف الآخر».