«مصر الخير» لـ قناة الحياة: نحقق التوازن بين المساعدات والشق الإغاثي والتكافلي والتنمية

قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، إن المؤسسة تحقق التوازن بين المساعدات والشق الإغاثي والشق التكافلي، وبين تحقيق التنمية المتكاملة للإنسان.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أهل بلدنا» الذي تقدمه الإعلامية مها موسى، على قناة «الحياة»: «نعمل بمجال الصحة والتعليم والبحث العلمي، وندعم بحوث علمية كثير جدا بمصر الخير، ولدينا قطاع كبير في مناحي الحياة تهتم بالثقافة والفنون، وحفظ التراث المجتمعي وذوي الهمم».

نعمل بقطاعين مهمين جدا

وتابع: «نعمل بقطاعين مهمين جدا بمصر الخير، في مجال التنمية الشاملة، وهو قطاع الغارمين، ونهتم برصد الحالات المحتاجين، وندعم الغارمين ونوعيهم بخطورة هذا الأمر».

واستطرد: «هناك أسر كاملة تنهار بدخول الزوجة أو الزوج السجن نتيجة مرابحة غير حقيقية، دون اقتراف أي ذنب أو جريمة، ونحاول رصد هذه الحالات، ومن خلال فريق قانوني بدعم من وزارة العدل أو الداخلية بالتعاون مع مصر الخير».

توفير مشروعات لهذه الأسر

وأوضح: «نوفر لهم مشروعات تولد دخلا لهذه الأسر لضمان عدم دخولهم هذه المشكلة مرة أخرى، ونعمل على توعية إنه كيف من الممكن أن يؤثر سلبيا على الأسرة والمجتمع المصري».