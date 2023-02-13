دراسة مقترح للحد من خروج البتلو خارج الفيوم لخفض أسعار اللحوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بدراسة إعداد مقترح للحد من خروج البتلو خارج المحافظة، وإعداد بيان بأسماء المربيين الذين قاموا بصرف النخالة من المطاحن خلال الشهور الست الماضية وأماكن تواجدهم، والتكاتف مع كل الجهات ذات الصلة لضبط الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا عقده محافظ الفيوم، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان 2023 المبارك، وتوفير صناديق السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

توزيع كراتين مواد غذائية على البسطاء

وأوضح محافظ الفيوم، أنه سيتم توفير عدد من كراتين المواد الغذائية بالتنسيق مع القوات المسلحة والجمعيات والمؤسسات الخيرية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

إعداد بيان رسمي بعدد الكراتين الغذائية

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد بيان واضح للأسر الأولى بالرعاية وتحديد المستهدف منها موزعاً على مراكز المحافظة، بالإضافة إلى إعداد بيان بعدد الكراتين الغذائية موضحاً به مكونات كل كرتونة على حدة، ومكوناته، والوزن بداخلها، وموعد وصولها للمحافظة مع تحديد الجهة المتبرعة.

مراجعة ملف اللحوم وتحديد الكميات

كما أكد المحافظ على مسئول الأوقاف بمراجعة ملف اللحوم، وتحديد الكميات المطلوب توزيعها ضمن كراتين المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي بناءً على التقارير المعدة لذلك.

لجنة لمتابعة توزيع الكراتين

وفى السياق نفسه وجه المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى، والتموين، ومجلس المدينة، لمتابعة عملية التوزيع ومراجعة تقارير مديرية التضامن مع كشوف الاستلام، وكذلك التنسيق مع الجمعيات الخيرية تجنباً لتكرار التوزيع لنفس الأسر، حتى يصل الدعم لمستحقيه على الوجه الأكمل وتحقيق الاستفادة القصوى من عملية التوزيع.

مراجعة الأوزان والأصناف بالكراتين

كما كلف المحافظ رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع المسئولين عن إعداد كراتين المواد الغذائية ومراجعة الأوزان والأصناف داخل كل كرتونة، وذلك لمنع تلاعب الموردين والتجار.

حضر الاجتماع كل من، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد حاتم عبد الرؤوف مدير شرطة المرافق، وسيد حرز الله وكيل وزارة التموين، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ووممثل مكتب المستشار العسكري للمحافظة، ورؤوساء مجالس المدن، ومدير المتابعة بمديرية الأوقاف.