مبادرة لبيع اللحوم البلدي بأقل من الجزارة 80 جنيها بقنا.. كل مواطن 2 كيلو

شهدت مبادرات بيع اللحوم في مركز قفط جنوب محافظة قنا، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين اصطفوا في شكل طابور، نظرًا لانخفاض سعرها ليكون سعر كيلو اللحمة 170 جنيهًا بأقل من السعر المشاع لدى الجزارين نحو 80 جنيهًا.

2 كيلو لحمة لكل مواطن في قنا

وحدد القائمون على المبادرة 2 كيلو لحمة فقط لكل أسرة بسعر 340 جنيهًا، ولا يزيد على الكمية حتى يتمكن الجميع من الشراء والحصول على ما يريدون من اللحوم البلدي الطازجة.

سعر كيلو اللحمة البلدي في قنا

وقال محمد على، أحد الجزارين المشاركين في مبادرة تخفيض أسعار اللحوم في قفط، لـ«الوطن»، إن البيع بسعر 170 جنيهًا يحقق هامش ربح ضئيلاً، لكن الهدف من المبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة ورفع الضرر عن المواطنين على عكس ما يباع لدى الجزارين سعر الكيلو بـ250 جنيهًا.

وقال جمال عثمان، رئيس مجلس مدينة قفط، إن مبادرة تخفيض سعر كيلو اللحوم، بمشاركة جزارين والغرفة التجارية، وجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية وإدارة التموين، لتوفير لحوم بلدي بأسعار مخفضة، وذلك بجوار كوبرى الزعير بدائرة المركز .

وأشار «عثمان»، في تصريحاته، إلى أن المبادرة طرحت في الوقت المناسب لمكافحة غلاء اللحوم، ليتم بيع الكيلو بسعر 170 جنيهًا، مؤكدًا أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تجهيز شوادر لبيع لحوم بلدي بقري في كافة أنحاء المركز.