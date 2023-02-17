الكاتب الصحفي أحمد فايق عن صورة ملك بريطانيا: مصر تخرج كل يوم علماء كبارا

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد فايق، إن القوة الناعمة المصرية وسفراء مصر بالخارج دائما ما يرفعون اسم مصر، وهم علماء أجلاء.

صورة ملك بريطانيا وعالم مصري

وأضاف فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» على شاشة dmc: «ظهرت صورة تجمع بين ملك بريطانيا تشارلز والعالم المصري حسن عبدالله، وهو المدير الأكاديمي لجامعة إيست لندن، وتقول الصورة قد إيه مصر بخير وبتطلع كل يوم علماء كبار، وبتخلي ملوك الدنيا تحترمهم وتقدرهم».

أول مستشفى تدريبي في العالم

وتابع: «المشهد كان في افتتاح أول مستشفى تدريبي في العالم، مجهز للتشخيص عن بعد وعن الأمراض سريعة العدوى، وكذلك الأمراض التي تخص الأطفال حديثي الونلادة والصغار، وتعرف من خلال هذه الأجهزة تشخيص الألم عبارة عن إيه، لأن الأطفال دايما أما بيروحوا للدكاترة مش بيعرف يشتكي وبيكون بيعيط فقط».

واستطرد: «الطب الحديث بيقدر ببعض الاختبارات يقرب لحد ميعرف إيه المشكلة، لكن الأجهزة الحديثة دي بتشير على المشكلة من أو لحظة ولا تستغرق وقتا».