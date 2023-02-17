أندريه زكي: رئاسة الطائفة الإنجيلية مسؤولية كبيرة وأسعى للاهتمام بالشباب

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، في تصريحات له عقب إعلان فوزه بمنصب رئاسة الطائفة الإنجيلية، إن «إجماع أصوات أعضاء المجلس الإنجيلي لي يمثل وساما على صدري، ورئاسة الطائفة الإنجيلية مسؤولية كبيرة على المستوى المحلي والدولي».

الدور المجتمعي للكنيسة الإنجيلية

وأوضح رئيس الإنجيلية، بعد إعادة انتخابه للمرة الثانية، أن هناك عدة محاور يسعى خلال الفترة المقبلة للاهتمام بها، وفي مقدمتها الكنائس الإنجيلية المحلية، موضحاً أن الكنيسة الإنجيلية المحلية لها دور مجتمعي كبير في خدمة المصريين والمجتمع ودعم الشباب.

وتابع «زكي»: « 60% من المجتمع المصري من الشباب، والكنيسة الإنجيلية تسعى خلال الفترة المقبلة للاهتمام بالشباب الذي يعد عماد المجتمع، وسيجري إطلاق مؤتمر في مارس المقبل يشارك فيه 2000 شاب، بهدف تقريبهم من الكنيسة والعمل المسكوني».

العلاقات الدولية للكنيسة الإنجيلية

واختتم: «الكنيسة الإنجيليةفلها علاقات دولية كثيرة على مستوى العالم خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، ونسعى لتقديم صورة صحيحة عن مصر من خلال العلاقات الدولية الإنجيلية».

وفاز الدكتور أندريه زكي، بمنصب رئيس الطائفة الإنجيلية، للمرة الثانية، بالإجماع، إذ حصل على 14 صوتا من 14 عضوا بالمجلس الملي الإنجيلي العام.

وفاز الدكتور القس جورج شاكر بمنصب نائب رئيس الطائفة، بإجماع أصوات أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام، خلال الانتخابات التي عقدت بمقر رئاسة الطائفة بمصر الجديدة.