وظائف القوى العاملة في محافظة المنوفية 2023.. رواتب تبدأ من 3500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص، بينها وظائف في محافظة المنوفية، في عدد من التخصصات، منها لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.

وظائف في مدينة شبين الكوم

وأشارت وزارة القوي العاملة، في بيان رسمي، إلى وجود وظائف في محافظة المنوفية في عدد من المدن، والتي شملت وظائف 9 أخصائيين إلكترونيين في جميعة تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة في مدينة شبين الكوم، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال، ولديه خبرة سنة على الأقل، وأن يبلغ من العمر 22 عامًا، ويكون الراتب 3500 إلى 4500 جنيه.

وظائف لذوي الهمم في محافظة المنوفية

كما جاءت مجموعة من الوظائف لذوي الهمم، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظة باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الوظائف.