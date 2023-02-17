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وظائف القوى العاملة الجديدة بمحافظة بورسعيد.. اعرف الشروط

كتب:

شيماء دراز
05:52 ص | الجمعة 17 فبراير 2023
وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 بمحافظة بورسعيد

وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 بمحافظة بورسعيد

تضمنت نشرة وظائف القوي العاملة الجديدة 2023 محافظة بورسعيد العديد من الوظائف الخالية للشباب من الجنسين، حملة المؤهلات العليا والمتوسطة تجاوزت 100 وظيفة، بخبرة متفاوتة فضلًا عن توفير تأمين اجتماعى وطبي.

وظائف القوي العاملة الجديدة 2023 محافظة بورسعيد

وظائف القوي العاملة الجديدة 2023 محافظة بورسعيد التى تضمنتها نشرة التوظيف لشهر فبراير يمكن التقديم لها في مقر مديرية القوى العاملة.

وظائف القوى العاملة الجديدة 2023

وتنشر «الوطن»  وظائف القوي العاملة الجديدة 2023 محافظة بورسعيد المتاحة للتقديم للشباب من الجنسين، إذ تطلب شركة CGR للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة  50 عامل خياطة من الجنسين ضمن نشرة وظائف القوي العاملة الجديدة 2023 محافظة بورسعيد بمؤهلات متوسطة وعليا بخبرة تبدأ من 5 سنوات من سن 18 حتى 30 عاما ويحدد الراتب وفقا للخبرة عقب المقابلة الشخصية.

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