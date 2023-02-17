وظائف القوى العاملة 2023 في 3 محافظات..  الراتب يصل لـ4 آلاف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان صادر عنها، توفير عدد من الوظائف الشاغرة في 3 محافظات، منها محافظة الوادي الجديد والغربية والمنوفية برواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه في الشهر.

شروط التقديم للوظائف الشاغرة

وأوضح البيان أن التقديم على الوظائف الشاغرة خلال شهري فبراير ومارس 2023، عن طريق التواصل مع مسؤولين بالشركة عبر أرقام هواتفهم الموجودة في الإعلانات.

وظائف محافظة المنوفية

وأعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية عدد من الوظائف الشاغرة، وهي: 9 أخصائي إلكتروني، والشروط المطلوبة هي: مؤهل عال، ألا يزيد عن 22 عامًا، خبرة تصل إلى عام، براتب يبدأ من 3500 وحتى 4000 جنيه، وذلك للعمل بجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة بمركز شبين الكوم.

وظائف خالية بمحافظة الغربية

كما أعلنت جمعية تنمية المجتمعات المحلية بمنطقة السبع بنات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حاجتها لشغل عدد 15 منسقة تأمين، براتب يصل إلي 3 آلاف جنيه، مع ضرورة الحصول على مؤهل مناسب وألا يزيد العمر عن 35 عامًا.

كما اشترط مصنع للملابس الطبية بمنطقة قطور المحطة بمصرف الزهار طريق عزبة دبشة بمحافظة الغربية، لوظيفة عدد 6 عمال، أن يكونوا بمؤهل أو بدون، وأن يكون السن المطلوب 18 عاماً فأكثر.

وأعلنت، مستشفى المغربي شارع الجيش طنطا بمحافظة الغربية، عن حاجتها لـ7 موظفين أرشيف و7 موظفين استقبال على أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وسنه يتراوح بين 25 حتى 35 عاماً، ليتقاضي راتب يصل إلى 2700 جنيه.

وظائف خالية بمحافظة الوادي الجديد

وأكدت مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد، توافر وظيفة مدخل بيانات لعدد شخص واحد للعمل بشركة مشروعي للتجارة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل علي مؤهل عال مناسب، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا على أن يتم تحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية.