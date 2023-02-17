«الخارجية»: نتابع عودة المصريين المحتجزين في ليبيا بعد إطلاق سراحهم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، في تغريدة له عبر «تويتر»، إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين في ليبيا، مؤكدا أن الخارجية تتابع عودتهم آمنين لأرض الوطن.

وكتب «أبو زيد» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «وفقًا للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين في ليبيا، ونتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله».