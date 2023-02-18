3 معلومات عن ألبوم الفنانة كارول سماحة الجديد.. من قصائد محمود درويش

أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أنها تستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد، والذي يعد مفاجأة كبرى إذ سيكون متضمنًا أغنيات خاصة للشاعر الكبير الراحل الفلسطيني محمود درويش.

ألبوم كارول سماحة الجديد عن قصائد الشاعر محمود درويش

وترصد «الوطن» في هذا التقرير 3 معلومات عن الألبوم:

- الألبوم سيحمل عنوان الألبوم الذهبي

- الألبوم سيتضمن 12 أغنية من قصائد محمود درويش

- الألبوم يحمل لوجو بعنوان «حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية».

كارول سماحة عبر تويتر: حسيت إن الفن إذا ما عبر عن قلقنا وهواجسنا ناقص

كانت كارول قد غردت عبر صفحتها الرسمية بتويتر وكتبت: «عشان أحداث كتير ومشاهد صعبة آخر كام سنة، تركت جواتنا فراغ كبير، حسيت إن الفن إذا ما عبر عن قلقنا وهواجسنا ناقص، ومن هنا كانت فكرة الألبوم الذهبي، 12 أغنية من قصائد الشاعر الكبير محمود درويش، بقدمن للوطن العربي، حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية».

عشنا كتير أحداث ومشاعر صعبة بآخر كم سنة تركت جوّاتنا كلنا فراغ كبير.