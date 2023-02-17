برنامج «أيمن وسكر» يسلط الضوء على المعالم السياحية في الأقصر

قدم برنامج «أيمن وسكر» الذي يقدمه أيمن مصطفى، على قناة «ON» كل جمعة، حلقة اليوم من محافظة الأقصر، إذ قام الثنائي باستقلال المنطاد وارتفع بهما لأعلى للبحث عن النسناس الذي خطفه أحد الأشخاص في الحلقة السابقة وذهب به إلى الأقصر.

«أيمن» يظهر بجلباب صعيدي

وارتدى أيمن وعبدالعظيم، جلبابا صعيديا من أجل التنكر ومحاولة استعادة النسناس، إذ وجدا الشخص الذي كان معه النسناس، لكنه قال لهم: «حفيدتي تاهت مني ومعها القرد».

وخلال الحلقة تجول أيمن وعبد العظيم، بمعبد الكرنك، وهو من أكبر المعابد في العالم، وشرح أحد الأثريين لهما كل ما هو بالمعبد من الساحة والملوك وصروح المعبد وبهو الأساطيل «صالة الاحتفالات»، ومسلة الملك رع التي يبلغ طولها 19 متراً، والبحيرة المقدسة.