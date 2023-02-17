المأثور عن معجزة الإسراء والمعراج في العدد الجديد لمجلة الأزهر الشريف

تُقدم مجلة الأزهر الشريف لقرائها كتاب «الكلمات الطيبات في المأثور عن الإسراء والمعراج من الروايات وفيما وقع ليلتئذ من الآيات الباهرات»، بقلم الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الديار المصرية سابقًا، هدية للقراء مع عدد شهر رجب 1444هـ.

الإسراء من المسجد الحرام

وقد جاء الكتاب في مقامين، الأول: الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأورد فيه الأدلة على وقوعه، وتطرق إلى تاريخ وقوعها، وقطع الخلاف الواقع حول حدوثها، هل كان الحدوث في اليقظة أو مناما؟ ونراه قد انتهى -بعد مناقشة موضوعية- إلى ما عليه جمهور أهل العلم من أنها كانت يقظة وبالروح والجسد.

العروج من المسجد الأقصى

أما المقام الثاني فكان عن العروج به من المسجد الأقصى إلى مستوى سَمِعَ فيه صريف الأقلام، وناجاه ربه العليم العلام، فقد ابتدأه بذكر الأدلة على المعراج من القرآن العظيم والسنة المطهرة، وساق رؤيته للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما في الجنة والنار، ورؤية الله تعالى، وهدية الله تعالى لعباده وهي فريضة الصلاة.

وأورد الكتاب العديد من الأسئلة التي تدور في خواطر البعض وإجابات علماء المسلمين عنها، من أبرزها: ما الحكمة في الإسراء والمعراج؟ ما الحكمة في أن الإسراء كان ليلًا؟ ما وجه اعتناء موسى –عليه السلام- بهذه الأمة من بين سائر الأنبياء –عليهم السلام- الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء؟ ما معنى نقص الصلاة عشرًا بعد عشر؟ كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم من رآه من الأنبياء في السماء مع أن مقرهم في الأرض؟ ما هي الحكمة في أنه رفع إليه صلى الله عليه وسلم البيت المعمور وسدرة المنتهى؟ ما الحكمة في أن التكاليف من أوامر ونواهٍ أنزلها الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام إلى رسول الله في الأرض إلا الصلاة المكتوبة فإن الله -عز شأنه- فرضها على النبي وأمته فوق السماوات؟

يُذكر أن مجلة الأزهر مجلة إسلامية شهرية، تأسست عام 1349 هـ/ 1930م، يُصدرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بشكل دوري أول كل شهر عربي.