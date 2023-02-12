تقدم الأعمال الإنشائية في محطة محمد نجيب بشبكة القطار الكهربائي السريع (صور)

تقدمت الأعمال الإنشائية بمحطة محمد نجيب بشبكة القطار السريع ضمن تنفيذ الخط الأول للقطار السريع «العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح»، إذ يمتد المسار من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر، ثم يتفرع جنوبا حتى العياط ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 675 كم وعدد 23 محطة «13 محطات قطار سريع، و10 محطة إقليمية.

وتبلغ السرعة التصميمية للمشروع250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة، بحسب ما نشرته الهيئة القومية لمترو الأنفاق عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى

وأوضحت الهيئة، أن السكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة هي نوع جديد من نقل الركاب بالسكك الحديدية أسرع وأكثر راحة من القطار العادي من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات 250 كم / ساعة، مؤكدة أن القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط، ما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.

مسار القطار الكهربائي السريع

ويعزز القطار الكهربائي السريع، البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني، ويساهم هذا المشروع في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

يربط خط قطار كهربائي سريع «ركاب وبضائع» مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط.