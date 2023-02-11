القطار الكهربائي السريع يختصر زمن الرحلات بين المحافظات لنصف الوقت (صور)

يمثل القطار الكهربائي السريع نقلة نوعية في وسائل النقل الأخضر المستدام بمصر، وتغطي محطاته أنحاء الجمهورية، فضلاً عن كونه أحد أهم شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة.

يختصر القطار الكهربائي السريع، بحسب تقرير رسمي، زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

القطار الكهربائي السريع.. 4 خطوط رئيسية تغطي المحافظات

يخدم القطار الكهربائي المكون من 4 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2250 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصرـ ويجرى بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم، في نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات، كما تخدم المناطق الصناعية والسياحية والزراعية والعمرانية.

من أبرز المناطق التي يشملها القطار الكهربائي السريع، هي أسوان وأبوسمبل، لدعم وخدمة حركة السياحة وتسهيل حركة تنقل المواطنين بوسيلة نقل حديثة وعصرية وصديقة للبيئة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب ونقل الحاصلات والمنتجات الزراعية من مزارع توشكى وشرق العوينات إلى المناطق السكنية والمواني البحرية مثل سفاجا والإسكندرية.

الشركة الألمانية تتولى عمل الجسور الترابية للقطار الكهربائي السريع

يجرى حاليا تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.