دراسة إنشاء مناطق لوجستية في الخط الثاني لشبكة القطار الكهربائي السريع

1100 كيلومتر هي طول الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع «أكتوبر - أسوان - أبوسمبل»، في المسافة من أبوسمبل حتى الأقصر بطول نحو 530 كم، وتشمل 12 محطة منها 5 محطات للقطار السريع و7 محطات للقطار الإقليمي.

تفاصيل مهمة عن القطار الكهربائي السريع

وفق تقرير رسمي، يسهم الخط الثاني لشبكة القطار الكهربائي السريع، في خدمة منطقة أبوسمبل، ويمر المسار بمنطقة توشكى والمقرر إنشاء محطة للقطار السريع بها ليخدم منطقة توشكى الواعدة كمنطقة زراعية صناعية ومنطقة تنمية جديدة، وتجري دراسة إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف لوصول قطار البضائع إلى منطقة توشكى.

يخدم القطار السريع القرى والتجمعات السكنية

وسيجري إنشاء مناطق لوجيستية في قسطل وأرقين ووادي كركر لخدمة حركة التجارة، ويمر المسار بمنطقة ميديكوم الصناعية وإنشاء محطة إقليمية للقطار في هذه المنطقة تسهم في انتقال العاملين والمترددين عليها، ويخدم القطار السريع القرى والتجمعات السكنية في جبل شيشة وعرب سهيل ليصل بعد ذلك إلى محطة مطار أسوان.

وجرت مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي، ومراعاة أن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، أيضاً مراعاة أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية.