محطات ومسار القطار الكهربائي السريع.. 3 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلومترًا

2250 كيلومترًا هو إجمالي أطوال شبكة محطات ومسار القطار الكهربائي السريع، والذي يشمل ثلاثة خطوط رئيسية، الأول بطول 675 كيلومترًا، وهو: «السخنة - العلمين الجديدة - مطروح»، والثاني بطول 1100 كيلومتر وهو: «6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبوسمبل»، وأخيرًا الخط الثالث بطول 225 كيلومترًا «قنا - الغردقة - سفاجا»، وهناك خط آخر مخطط بطول 250 كيلومترًا وهو «بورسعيد - أبوقير».

القطار الكهربائي السريع يغطي جميع أنحاء الجمهورية

علقت الدكتورة داليا محمد، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، على مشروع القطار الكهربائي السريع، قائلة: «الوقت عملة قابلة للمقايضة ووجود وسيلة نقل تقل الركاب والبضائع من مكان لآخر في أقل وقت ممكن أمر يخدم شريحة كبيرة من المواطنين وهو ما تقوم به هذه النوعية من القطارات».

وأضافت الدكتورة داليا محمد لـ«الوطن»، أنه يتم تنفيذ محطات القطار بشكل منظم ومُحكم لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، في إطار التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين.

مسار الخط الأخضر من القطار الكهربائي السريع

مسار القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - مرسى مطروح» وهو الخط الأول المعروف باسم الخط الأخضر، يمتد من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى الفيوم - بني سويف ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح.

تتكوّن محطات القطار الكهربائي السريع للخط الأخضر من 24/22 محطة «12 محطة إقليمية و12 محطات قطار سريع»، على أن تكون السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ساعة، وسرعة القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230كم/ الساعة وسرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

ثاني مسار أو خط في القطار الكهربائي هو «الفيوم/ بنى سويف - الأقصر - أبوسمبل» والمعروف بالخط الأزرق، والذي يبدأ من محطة الفيوم/ بني سويف وحتى مدينة أبوسمبل غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى.

بحسب ما جاء عبر موقع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، يتم إنشاء محطات الخط الأزرق، مناطق تقاطع محاور النيل وتكون السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة والسرعة للقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وعددها 45 قطارًا، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة وعددها 19 قطارًا، وأخيراً سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة وعددها 19 جرارًا.

محطات الخط الأزرق للقطار الكهربائي السريع

35 محطة هي عدد محطات الخط الأزرق من القطار الكهربائي، «9 سريعة + 26 إقليمية»، بداية من الفيوم/ بني سويف مروراً بالفشن والعدوة وصولاً إلى الأقصر وأرمنت وإسنا وميديكوم وتوشكى وأبوسمبل ويتبادل الخدمة مع خط «قنا - الغردقة - سفاجا بمحطة قنا».

الخط الأخير في القطار الكهربائي السريع، هو خط «قنا - سفاجا» والمعروف بالخط الأحمر، الذي يمتد من المحطة التبادلية مع الخط الأزرق محطة قنا ثم يمتد شرقًا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة لـ6 قطارات.

كما تبلغ السرعة التصميمية للخط 250 كم/ ساعة، وأخيراً سرعة القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة لـ 16 قطارًا، وسرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة لـ6 قطارات، ويشتمل الخط الأحمر على 3 محطات بواقع 2 محطة قطار سريع ومحطة إقليمية وهى: «الغردقة – سهل حشيش - سفاجا».