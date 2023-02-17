أب يلحق بطفليه بعد شهرين من وفاتهما بالغربية.. زار قبريهما ومات في حادث

لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد بقرية كفر الشيخ سليم، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

لحق بأطفاله

قال محمد زكريا أحد أصدقائه المقربين لـ «الوطن»، إن المتوفى يدعى أحمد محمد العمروسي، يبلغ من العمر 31 عاماً، مقيم بقرية كفر الشيخ سليم، التابعة لمركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، لفظ أنفاسه الأخيرة، أسفل عجلات القطار «تلا - طنطا»، حال عودته من زيارة قبر أطفاله ليلحق بأولاده الاثنين، ابنته تدعى عهد توفيت في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وابنه محمد توفي في منتصف شهر مارس من العام الماضي، وكانت وفاتهم طبيعية.

وأضاف «زكريا»، أن المتوفى كان صابراً محتسبا، على ما أصابة، ولم يجزع، ودائما ما كان يدعوا الله أن يربط على قلبه، وأن يرزقه الصبر والسلوان، مشيراً إلى أنه يجرى الآن الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

إخطارًا بمصرع شاب

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب يدعى أحمد محمد العمروسي، أسفل عجلات القطار حال عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي، وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.