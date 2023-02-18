«الداخلية التركية»: ارتفاع عدد مصابي الزلزال إلى 105 آلاف شخص

فتحت السلطات الإيطالية، مستشفى ميدانيا في مدينة «أنطاكيا» عاصمة «هطاي» جنوب تركيا على خلفية الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد فجر يوم 6 فبراير الجاري.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن حوالي 82 ألف بناية إما انهارت أو تضررت بشدة نتيجة للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر يوم 6 فبراير الجاري، مضيفا في تصريحات بثتها قناة «سي إن إن ترك»، إن عدد المصابين ارتفع 105 آلاف حتى الآن.

وفي الجانب السوري، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد نحو 5 آلاف و328 ضحية.

مناشدة من«الصحة العالمية» لجمع 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية

وأمس الجمعة، أطلقت منظمة «الصحة العالمية» مناشدة، لجمع 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية بعد الزلزال المدمر في تركيا وسوريا،وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأظهر مسح اجرته منظمات غير حكومية، أن نحو 50 ألف أسرة في شمال غربي سوريا في حاجة إلى خيام أو ملاجئ عاجلة.

وكانت منظمة «الأمم المتحدة»، ناشدت أمس الأول الخميس، العالم لجمع أكثر من مليار دولار لدعم عملية الإغاثة في تركيا، بعد يومين من إطلاق نداء لجمع 400 مليون دولار للسوريين.