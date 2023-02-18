«الأرصاد» تكشف عن تفاصيل طقس الأسبوع.. أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، على أن تنحسر فرص سقوط الأمطار بعد غدًا الأحد، ليسود طقس بارد صباحًا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد بارد ليلًا على شمال البلاد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلًا على جنوب البلاد ووسط سيناء.

انحسار الأمطار بعد يوم الأحد ولنهاية الأسبوع

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث منخفضة نسبيًا 20% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة اليوم السبت، وغدًا الأحد، على أن تنحسر هذه الفرص وتنعدم باقي أيام الأسبوع.

وتتعرض البلاد لنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة يومي السبت والأحد وتمتد للسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد الإثنين والثلاثاء وتمتد إلى جنوب سيناء يومي الأربعاء والخميس على فترات متقطعة.

تظل درجات الحرارة الصغرى منخفضة

وتصل درجة الحرارة العظمى اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ19 درجة مئوية وترتفع درجتين أيام الأحد والإثنين ثم تنخفض مرة أخرى بدرجة واحدة باقي أيام الأسبوع حتى الخميس بينما تظل درجات الحرارة الصغرى منخفضة حيث تسجل 11 درجة مئوية.