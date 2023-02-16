«الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا: شبورة ورياح وغيوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا، كما أصدرت بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس غدا الجمعة وبعض الظواهر الجوية التي تسيطر على بعض المدن والمحافظات، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية، مما يعطي شعور بالتحسن في الطقس.

وذكر خبراء الأرصاد، أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة الموافق 17 فبراير، تستعرضها «الوطن»، في إطار ما تقدمه للقراء على مدار الساعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فإن أماكن سقوط الأمطار غدا بنسبة 30% ستكون على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وتكون خفيفة إلى متوسطة.

ومن المتوقع وجود حالة من نشاط الرياح على معظم المناطق، بالإضافة إلى شبوة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مع طقس غائم على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات، جاءت كما يلي.

- القاهرة 18 - 10

- العاصمة الإدارية 18 - 09

- أكتوبر 18 - 08

- بنها 18 - 09

- دمنهور 18 - 11

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 11

- الزقازيق 19 - 11

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 19 - 08

- السويس 18 - 08

- العريش 18 - 09

- رفح 18 - 08

- رأس سدر 22 - 06

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 2

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 10

- شرم الشيخ 22 - 12

- الإسكندرية 18 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 18 - 10

- السلوم 15 - 08

- سيوة 18 - 04

- رأس غارب 22 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 22 - 12

- مرسى علم 23 - 12

- شلاتين 25 - 13

- حلايب 21 - 14

- أبو رماد 22 - 14

- رأس حدربة 22 - 13

- الفيوم 19 - 06

- بني سويف 19 - 06

- المنيا 20 - 05

- أسيوط 20 - 06

- سوهاج 21 - 06

- قنا 22 - 07

- الأقصر 23 - 07

- أسوان 24 - 08

- الوادي الجديد 21 - 07

بو سمبل 22 07