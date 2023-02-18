مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث مروري ببني سويف

لقي اثنين مصرعهما وأصيب 6 آخرين، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور بحوالي 1 كيلو متر، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث مروري بصحراوي بني سويف الشرقي

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي بحري، نفق سنور، ووقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين والوفيات إلى مستشفى بني سويف التخصصي

دفع مرفق اسعاف بني سويف بعدد 5 سيارات إلى مكان الحادث على الطريق الصحراوي حيث جرى نقل 6 مصابين إلى قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى التخصصي بينما جرى نقل جثتين إلى مشرحة المستشفى ذاتها.

أسماء حالات الإصابة والوفاة في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة كلا من: هند فرحان محمد، 14 سنة، وإسلام ياسر، 20 سنة، وجرى ايداعهما مشرحة المستشفى التخصصي.

واسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم: رانيا محمد محمود، 42 سنة، مقيمة أسيوط، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح بالراس، وهند علي طه، 40 سنة، مقيمة أسيوط، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيسر، واشتباه نزيف بالبطن، و دينا طه محمد، 23 سنة، مقيمة أسيوط، ربة منزل، مصابة بالذراع الأيمن وجروح وسحجات، ورامى كمال الدين، 36 سنة، مقيم القاهرة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وغيبوبة، و فرحان طه محمد طه، 13 سنة، مصاب كدمات وسحجات، بالإضافة إلى سيدة مصابة بغيبوبة وجاري تحديد بياناتها.